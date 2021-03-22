محافظ مطروح يسلم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة بالعلمين الجديدة

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، بتسليم وثيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة بمطروح وذلك بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عاطف درويش، مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح، والمهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.جاء ذلك بحضور عدد من العمال وممثلي الشركات العاملة وسط الصروح المعمارية والمنشآت الجديدة بالمشروع القومى.وأوضح مدير عام القوى العاملة بمطروح أنه تم تقديم منح وحقوق للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، خاصة خلال المناسبات المختلفة وخلال جائحة كورونا، مؤكدًا حرص وزارة القوة العاملة برئاسة الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة على المتابعة المستمرة لأحوال العمالة وحصر جميع العمالة والعمل على تحسين أوضاعها لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والنفسى.وأعرب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن بالغ سعادته بتواجده مع العمال سواعد مصر الأبية ناقلًا لهم تحيات أبناء مصر جميعًا، مع عظيم الشكر والتقدير لعرقهم وجهودهم الوفية والوطنية المخلصة في البناء والنهوض بالوطن وتشييد صروحها المعمارية والصناعية والزراعية وغيرها فى إنجازات، بل إعجازات فى وقت زمنى قصير وأمام تحد كبير فى ظل ظروف استثنائية اجتاحت العالم جميعًا.وأوضح أن جائحة كورونا التى توقفت معها عجلات الإنتاج فى معظم دول العالم، لكن مصر بعمالها وبقيادتها الحكيمة كانت منبع فخر أمام العالم جميعًا تشهد عليها الصروح والمنشآت الجديدة بمدينة العلمين وغيرها من المشروعات القومية والتنموية بجميع أنحاء مصر بسواعد عمالها وهمتهم لتحقيق مستقبل أفضل لمصر الغالية والأجيال القادمة.وأشار إلى أن توزيع وثيقة التأمين هو استمرار للاهتمام الكبير للقيادة السياسية المصرية بالعمال جميعًا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته الدائمة والمستمرة برعاية العمالة والاهتمام بهم مع الحفاظ على حقوقكم وسلامتهم قبل أى شىء وفى إطار قانونى موثق من التشريعات القانونية والتأمينات الاجتماعية والصحية والحقوق الاقتصادية وغيرها من الحقوق والمكتسبات التى تحقق لهم مزيدًا من الطمأنينة والاستقرار مع التشجيع على بذل مزيد من الجهد والعرق.وأكد أنه استمرارًا لاهتمام الدولة بهم ما تم توزيعه اليوم من وثائق تأمين من خلال وزارة القوى العاملة، التى تقدر بمبلغ مائة ألف جنيه وتغطي الوثيقة في حالة الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم بما فى ذلك مصاريف العلاج الطبى وغيرها والحرص على أن تضم وثيقة التأمين جميع العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة على أرض محافظة مطروح من الحمام شرقًا للسلوم غربًا وسيوة جنوبًا بعدد 21 ألفًا و925 عاملًا تقديرًا وتكريمًا لدور العمال.