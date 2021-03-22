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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا الشربينى تنفرد بالبوستر الرسمى لمسلسل «قصر النيل»

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:06 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "قصر النيل" البوستر الدعائي والرسمي للعمل والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتصدرت دينا الشربيني البوستر منفردة وظهرت بلوك يحمل الطابع الستيني.

ويواصل فريق عمل المسلسل تصوير مشاهده بشكل مكثف، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على شاشة MBC مصر.

وأوشكت دينا الشربيني وفريق عمل المسلسل على الانتهاء من 60٪ من أحداثه، وذلك بعد اقتراب المخرج خالد مرعي من الانتهاء من تصوير المشاهد الداخلية للعمل.

وتظهر دينا بشخصية كاميليا ضمن الأحداث، وهي متزوجة برجل يتعرض للقتل في بداية العمل، فتضطر للزواج بشقيقه وتقبل أن تكون زوجة ثانية، وتبدأ رحلة البحث عن قاتل زوجها ورحلة أخرى في البحث عن حقها في الميراث.

مسلسل "قصر النيل" بدأ تصويره مطلع العام الحالي، وهو البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لدينا الشربيني على التوالي في رمضان.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من ريهام عبد الغفور، وأحمد مجدي، والفنان الكبير صلاح عبد الله، وصبري فواز، وأحمد خالد صالح، ومحمد حاتم، ونبيل عيسى، وعمر السعيد وناردين فرج، ومريم الخشت، ومحمود البزاوي ومحمد محمود عبدالعزيز، ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة.

وتدور أحداث العمل في ستينيات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة نعيش مراحل حل لغزها.

وقام فريق العمل ببناء ديكور خاص له خصوصًا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عامًا، واستعان مدير تصوير العمل هيثم حسني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.

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