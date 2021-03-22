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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة المتهمين بسرقة شركة تجارية بالتجمع 5 أبريل

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:15 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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حددت محكمة جنايات القاهرة الجديدة جلسة 5 أبريل القادم نظر جلسة محاكمة المتهمين بسرقة شركة تجارية والشروع في قتل حارسها بالقاهرة الجديدة.

ووجهت لهم الاتهام بسرقة محتويات شركة تجارية والشروع في قتل حارسها بقصد التربح والكسب غير المشروع.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "أ.ع"، "ن.ص"، "ع.ا"، عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة واستعراض بلطجة، قاموا بسرقة محتويات شركة تجارية من أجهزة لا توب وشاشات تليفزيونية، وخزانة بها مبلغ 32 ألف جنيه وأوراق وشيكات مالية خاصة بالشركة.

وأقر المتهمون بتعديهم على حارس الشركة بآلة حادة مما أسفر عن إصابته بكسر حاد في الجمجمة.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع، من صاحب شركة يفيد بسرقة محتويات شركته ومبلغ وأوراق مالية خاصة به بالإضافة إلى الشروع في قتل حارسها.

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين، وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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