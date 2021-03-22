تشهد حالة الطقس في مصر خلال هذه الأيام، حالة من عدم الاستقرار، في درجات الحرارة، حيث ارتفعت درجات الحرارة في مصر على مدار يومين حيث بلغت قمة ذروتها على مدار يومي الأحد والاثنين، حيث وصلت إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق، ومع ارتفاع درحة الحرارة الملحوظ مع وجود أتربة في بعض المحافظات، تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول موعد انخفاض درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء.





"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 23 مارس الجاري.

موعد انخفاض درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد غدًا الثلاثاء، طقسا حارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما سيكون لطيفا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهاراً، وأما عن حالة المناخ ليلاً فسيكون معتدلًا على كافة أنحاء البلاد وبه نسمات هواء لطيفة.





وأكدت الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك نشاطا طفيفا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية، إضافة إلى جنوب البلاد، وفي جنوب سيناء تصل إلى حد العاصفة الترابية الشديدة.





ووفقا لبيان الهيئة الصادرة خلال الساعات الماضية، فإنه من الممكن أن يكون هناك فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، و أتربة عالقة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

تعليمات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين 2021

ومع بداية فصل الربيع، وارتفاع في درجات الحرارة على مدار الأيام التالية الثلاث، الأحد والاثنين والثلاثاء، ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بعدم تخفيف الملابس بشكل كامل حتى الأيام الأولى من شهر أبريل المقبل.





وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يتسم بتقلبات حادة وسريعة، وأن درجة الحرارة في الصعود والهبوط، وأن تخفيف الملابس يكون في ساعات النهار فقط، مع الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة في الليل.



