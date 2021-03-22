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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقب تصريحات الحريرى.. الأجواء من بعبدا ليست إيجابية

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:45 م
الحريرى
الحريرى
مروة عنبر
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أفادت وسائل الاعلام اللبنانية، قبل قليل، بأن الأجواء من بعبدا ليست إيجابية وذلك لاختلاف وجهات النظر بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وأشار موقع لبنان 24 إلى أن ليس هناك أى حلحلة ومرونة في المواقف وما يمكن جزمه هو أن اليوم لن تكون هناك حكومة ولا تبدو قريبة.

وفى أول تصريح له من قصر بعبدا، قال الحريرى، قبل قليل، إن الرئيس عون أرسل لي تشكيلة حكومية تتضمن الثلث المعطل لفريقه السياسي وأبلغته رفضي لها.

واعتبر الحريري ورقة لرئيس عون، واعتبرها مخالفة للدستور اللبناني، قائلًا "لأن الرئيس عون قال إن لائحتي الّتي قدّمتها إليه لم تكن متكاملة أضع بين أيديكم التّشكيلة الّتي قدّمتها لعون منذ أكثر من ١٠٠ يوم"، وفقًا لموقع لبان 24.

وتابع الحريري: "اللائحة التي أرسلها لي الرئيس غير مقبولة لأن الرئيس المكلف مش شغلتو يعبي أوراق من حدا".

وقال الحريري: أبلغت فخامته أنني أعتبر رسالته التي أرسلها لي أمس كأنها لم تكن وأبلغته أنني ساحتفظ بنسخة منها للتاريخ، وشدد الحريري على أنه يهدف إلى العمل على تفادي انهيار لبنان.

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