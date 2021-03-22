طرح البوستر الدعائي لمسلسل «لعبة نيوتن» (صور)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة مني زكي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، البوستر الدعائي والرسمي للعمل.وكانت شركة سينرجي، بقيادة المنتج تامر مرسي، قد أعلنت عرض العمل على شاشة dmc في رمضان.كما حصلت شبكة mbc على حقوق عرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني المقبل.وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "لعبة نيوتن" قد طرحت الإعلان الدعائي والرسمي للمسلسل مؤخرا، والذي كان يحمل في البداية اسم "تقاطع طرق" للنجمة مني زكي.وتجسد منى زكي دور مهندسة زراعية متزوجة من محمد ممدوح، الذي تعمل في مزرعته وتكتشف خيانته ثم تتصاعد الأحداث."لعبة نيوتن" يشارك في بطولته محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدني، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.