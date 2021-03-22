السجن 6 سنوات للمتهمين بسرقة طالبه بالإكراه فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل وسمكري وسروجي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، بعد اتهامهم بسرقة طالبة بالإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشاربن طارق جاد المولى، والسيد مصطفى الحوراني، وسكرتير الجنايات كريم الجنادي.ترجع أحداث القضية رقم 17181 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر يفيد بقيام المتهمين بسرقة المجني عليها بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر عن أنه عقب قيادة المجني عليها "ب.ع.ج"، 17 سنة، طالبة، دراجتها البخارية بمنطقة شارع حديقة أنطونيادس استوقفها المتهمان كل من "أ.إ.ز"، سمكري سيارات، و"ك.ج.ع"، سروجي سيارات، و"ي.ح.ع"، عاطل، وسألها المتهم الثاني عن الوقت، فأخرجت هاتفها المحمول لإجابتهم، فانتزع المتهم الثاني الهاتف والمتهم الأول أخرج سلاحا أبيض سكينا وفروا هاربين وتحرر محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة فقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.