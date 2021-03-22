مجلس وزراء البحرين يجدد الإشادة بمخرجات قمة العُلا

جدد مجلس وزراء البحرين، الإشادة بما جاء في بيان القمة الخليجية التي عُقدت مؤخرًا بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، والذي أكد على التزام الدول بالتضامن وعدم التدخل في الشئون الداخلية ووقوفها التام في مواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار أيٍ منها والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني الذي عُقد صباح اليوم عن بُعد، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهًا بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تشهده من تطورٍ ونماء.وذلك في ضوء استعراض المجلس للتقرير المرفوع من وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، بشأن نتائج ترؤسه لأعمال الدورة "147" للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عٌقد مؤخرًا بالرياض.كما أدان مجلس وزراء البحرين خلال اجتماعه الإثنين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة باتجاه مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في استهداف متعمد وممنهج لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، مؤكدًا موقف مملكة البحرين الداعم للمملكة العربية السعودية فيما ستتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقراراها.وفي هذا الصدد، أشاد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، بالدور الأساسي للمملكة العربية السعودية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.