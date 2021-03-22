عباس شومان عن الشماتة فى وفاة نوال السعداوى: لا لذم الموتى

علق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، على الشماتة في وفاة الدكتورة نوال السعداوي، قائلًا: "لا لذم الموتى".وأضاف شومان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"كتبت قبل أيام منتقدا هجوم البعض على الشيخ الصابوني، ومن نفس المنطلق لا يعجبني هذا الهجوم على الكاتبة نوال السعداوي، فقد انتقلت إلى ربها وهو أعلم بحالها، فلننشغل بأنفسنا ولنترك من رحل إلى ربه، فالشماتة في الموت وغيره ليست من أخلاق المسلمين".ومن ناحيتها، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشماتة بالمصائب والابتلاءات التي تقع للغير– ومنها الحوادث والموت-؛ ليس خُلُقًا إنسانيًا ولا دينيًا، والشامت بالموت سيموت كما مات غيره، والله تعالى قال عندما شمت الكافرون بالمسلمين في غزوة أحد: "إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس} [سورة آل عمران: الآية 140].وتابعت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك"، رواه الترمذي، فالشماتة والتشفِّى فى المُصاب الذى يصيب الإنسان أيًّا كان مخالفًا للأخلاق النبوية الشريفة والفطرة الإنسانية السليمة، فعند المصائب يجب الاعتبار والاتعاظ، لا الفَرَح والسرور.