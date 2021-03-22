كاليفورنيا تحتل الترتيب الأول في معدل انتشار السيارات الكهربائية بأمريكا

أبرز موقع بلومبرج الإلكتروني زيادة وتيرة انتشار السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ نتيجة لتبنى سياسات إعطاء حوافز على شراء هذه النوعية من السيارات، وإعطاء المصنعين مهلة ضريبية على أرباحهم، بالإضافة إلى الحاجة إلى استخدام طاقة نظيفة في ظل تفاقم أزمة المناخ وحرائق الغابات التي يتكرر وقوعها في أماكن مختلفة من العالم، خاصة مع اقتراب موسم الصيف.وذكر الموقع، اليوم الإثنين، أن ولاية كاليفورنيا تحتل الترتيب الأولى في الولايات المتحدة فيما يتعلق بانتشار سيارات تسلا الكهربية، بنسبة تصل إلى 37 بالمائة، حيث بلغت مبيعات الشركة في عام 2020 حوالي 37 ألفا و801 سيارة في هذه الولاية فقط، وهو ما يمثل 15% من إجمالي مبيعات الشركة على مستوى العالم.وأضاف أنه جاء في الترتيب الثاني ولاية فلوريدا، حيث شهدت مبيعات هذه السيارة بها ما يزيد على 16 ألف سيارة، بينما احتلت ولاية تكساس الترتيب الثالث بمبيعات تزيد على عشرة آلاف سيارة.وأشار الموقع إلى أن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، كان قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي أن مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود سيتم حظرها اعتبارا من عام 2035، الأمر الذي يفسر التسارع الكبير في انتشار السيارات الكهربية في هذه الولاية تحديدا.يذكر أن مبيعات "تسلا" في جميع الأسواق العالمية سجلت ارتفاعا خلال العام الماضي بنسبة 35.8%، رغم جائحة كورونا، وتمكنت سيارات تسلا من تسليم 499 ألفًا و535 سيارة في عام 2020، مقارنة بـ367 ألفا و820 سيارة خلال 2019، لتتجاوز بذلك مبيعاتها الإجمالية منذ طرحها في الأسواق المليون وحدة.