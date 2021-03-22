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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

والد أحد المتهمين فى قضية «طفل المرور» يتقدم بطلب للنيابة

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:01 م
طفل المرور
طفل المرور
حسام التمساح
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تسلمت النيابة العامة، طلبًا من والد الطفل "عمر. ا. م" المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«طفل المرور»، بتخفيض مبلغ الكفالة الخاص بنجله وقيمتها 70 ألف جنيه، في القضية التي تحمل رقم 1656 لسنة 2020 والمقيدة برقم 8580 لسنة 2020.

وقضت محكمة جنح الطفل المنعقدة في العباسية، بإلغاء حبس المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«طفل المرور» واستبدلت بها التدابير الاحترازية.

وجاءت الأحكام الصادرة ضدهم التهمة الأولى، وهي التعاطي، للمتهم الأول قبول وتعديل والاكتفاء بذلك، والمتهم الثاني والثالث غرامة ١٠ آلاف جنية و٦ أشهر مع الإيقاف، والتهمة الثانية التنمر للمتهم الأول والثاني قبول وتعديل والاكتفاء بذلك، ووضع المتهم تحت الاختبار القضائي، المتهم الثالث غرامة ٢٠ ألف جنيه، التهمة الثالثة إهانة أمين شرطة الأول وتغريم الثاني ٢٠ ألف جنيه، وتغريم الثالث ٥٠ ألف جنيه.

وكانت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة قضت بمعاقبة كل أحمد أبو المجد الشهير بـ"طفل المرور" بإيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد أبو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة.

وتم تغريمهم 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.

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