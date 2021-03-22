4655 إصابة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 4655 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 798 ألفًا و547 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الإثنين- أن هناك 4088 حالة قد تماثلت للشفاء، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 719 ألفًا و161 حالة؛ لتبلغ نسبة الشفاء 90.1%، بالإضافة لتسجيل 29 وفاة ليصل إجمالي الوفيات بالعراق إلى 14036 حالة.