الجنيه يستقر أمام الدولار فى غالبية البنوك المصرية اليوم

استقر متوسط سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بين 15.63 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.وسجلت العملة الأمريكية 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المصري- مصر- العقاري المصري العربي"، فيما جرى تداوله بسعر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي اليوناني- قناة السويس- الإسكندرية".وجرى تداول الدولار بسعر 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في بنوك "العربي الإفريقي- ساييب- التعمير والإسكان- التجاري الدولي مصر- بلوم- كريدي أجريكول).