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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

العلامة الثالثة فى فن الأجداد.. رحيل «أحمد عبد الوهاب» صاحب تجربة فنية تجاوزت الـ60

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:38 م
النحات المصري الدكتور
النحات المصري الدكتور أحمد عبدالوهاب
جمال عاشور
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رحل اليوم الإثنين، النحات المصري الدكتور أحمد عبدالوهاب، عن عمر يناهز 89 عاما، والذي يعد أحد أهم أساتذة قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، ومن أبرز فنانى النحت الحديث والمعاصر فى الشرق الأوسط.

"أحمد عبد الوهاب"، ولد بالغربية في 27 يونيو 1932م، عمل رئيسًا لقسم التشغيل بالشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني 1959، عمل أستاذًا ورئيسًا لقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية من عام 1979ـ 1988، عمل وكيلًا لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية 1990ـ 1992، وأستاذا متفرغا بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية منذ عام 1992.

ويعد الراحل أحد أعلام النحت المصري المعاصر، صاحب تجربة فنية تجاوزت الـ60 عامًا مع النحت والتصوير، اتسمت أعماله سواء التصويرية أو النحتية بالطابع الهندسي البسيط والذى يجمع بين العناصر العضوية والهندسية فى وحدة متناسقة من خلال علاقات فراغية جديدة.

وخلال تجربته الطويلة امتلك شغفًا كبيرًا بالفلكلور الشعبي والتراث المصرى العريق، ومن ثم قدم نماذج فنية يدُلل بها على هذا التأثر، ومنها تمثال فارس البلد، الذي ينتمي لمجال النحت الخزفى، وقد أنتجه فى أواخر الخمسينيات، وتمثال الشقيقتين وغيرهما من الأعمال الفنية التى تعُد مرجعًا هامًا لطلاب النحت.

وجاء آخر معارضه بقاعة أفق بمتحف محمود خليل وحرمه فى ديسمبر عام 2018، حيث قدم معرضًا استعاديًا تضمن نماذج من أعماله النحتية والتصويرية على مدار رحلته الفنية.

فى كلمة الفنان صلاح الدين القمرى عنه عام 1962، وصفه بالفنان الفيلسوف فكرًا، أما من ناحية الفن فإن لأعماله ملامح خاصة يتحقق فيها سمة البساطة الصعبة والسهولة الممتعة والبلاغة فى أعلى درجاتها.

أما الدكتور مصطفى الرزاز فقال عن تجربته:"يركز الفنان فى منحوتاته على أساس التعبيرية التي تنبع من ذاته، ويراعى فى تكوينه التناغم الإيقاعى والطابع التعميمي والمظهر السكوني مع الحركة الباطنية، ومع تأكيد عبدالوهاب على مبدأ النقاء الشكلي والتبسيط تبدو تحليلاته الخطوطية وكأنها تشطيرات فعلتها أشعة الشمس المنعكسة على سطح العمل.

ونعاه الدكتور صلاح بيصار عبر صفحته الشخصية قائلا: "رحماك يا ربى.. وداعا المثال الكبير أحمد عبد الوهاب، العلامة الثالثة فى فن النحت مع آدم حنين، رحماك ياربى، كل يوم فى وداع أحد رموزنا الكبار، بمزيد من الحزن والأسى أنعى مثال الاسكندرية الكبير احمد عبد الوهاب، أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية، والعلامة الثالثة فى الفن المعاصر، فى فن الأجداد مع المثال ادم حنين، بعد مثال مصر مختار، والمثال جمال السجينى، كان فناننا الكبير حالة درامية وتعبيرية عالية موصولة بالمصرى القديم ولمسة الحداثة، سلام عليه وتحية إلى روحه، وعزاء من القلب لابنته العزيزة الفنانة أميرة عبد الوهاب وأسرته".

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