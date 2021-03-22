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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف إعلامي عراقي

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:06 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
عادل عبد العال
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قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل جلسات الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف لجلسة 31 مارس.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقى نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، على المطالبة بـ5 ملايين جنيه تعويضا له عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير فى حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالته بعد الحلقة التي استضافها فيها فى برنامجه «مع الفارس»، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة بأنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها، واثقا فى حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

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