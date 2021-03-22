رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين بتهمة الإتجار بالبشر

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:29 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
طباعة
قررت الدائرة 15 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل أولى جلسات محاكمة كلا من فتاتين التيك توك حنين حسام عبد القادر ومودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة المتهمين فيها بالاتجار بالبشر لجلسة 18 أبريل لحضور المتهمين المحبوسين من محبسهم.

وشهدت أولى الجلسات تغيب المتهمتان مودة الأدهم وحنين حسام عن جلسة محاكمتهم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر تامر حماد وهاني شحاتة.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالإتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجنى عليهن الطفلتان ملك س وحبيبة ع واللتان لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر، والمدعوة روان س والمدعوة سارة ج وأخريات وذلك بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" انشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

موضوعات متعلقة

الصحة: سنوفر لقاحات كورونا لجميع الحجاج قبل موسم الحج

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب direct link

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بعد تعرضه لنزيف وشلل نصفي.. تفاصيل الحالة الصحية لإيمان البحر درويش


الصور

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

سجدت شكرًا.. القصة الكاملة لمنح «سيدة التروسيكل» عقود شقة ومحل استجابة للرئيس

image description

جامعة أسيوط تبدأ دورة «استخدام الرؤية المحسنة لمناظير الجهاز الهضمى»

image description

جامعة أسيوط تحصد أول برونزية على مستوى الصعيد فى البرمجة

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الإمارات تستضيف أسبوع المناخ الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022

توفير أكبر محطات العالم للتبريد والتكييف داخل المسجد الحرام

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

اليونان تأمر أطباء القطاع الخاص بالمساعدة في علاج مرضى كورونا

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«منشورات الجمل» تصدر الأعمال القصصية الكاملة لـ كارلوس ثافون

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الثقافة

العلامة الثالثة فى فن الأجداد.. رحيل «أحمد عبد الوهاب» صاحب تجربة فنية تجاوزت الـ60

مرتبط باسم الشيخ زايد.. موقف ظل محفورا في ذاكرة شاكر عبد الحميد