طقس الغد حار نهارًا.. والقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ولطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، والموج فيه من 3،5 متر إلى 2،5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-العظمى الصغرىالقاهرة 30 15الإسكندرية 22 15وادى النطرون 26 15طنطا 29 14شبين الكوم 30 15دمنهور 29 15بلطيم 22 15مطروح 21 14السلوم 22 14سيوة 23 13بورسعيد 25 15دمياط 25 15الزقازيق 30 15المنصورة 30 15الإسماعيلية 31 14السويس 32 15العريش 26 15رفح 25 15رأس سدر 31 16نخل 36 14نويبع 32 20طابا 30 19كاترين 31 14الطور 32 19شرم الشيخ 32 20الغردقة 32 21مرسى علم 33 20الفيوم 34 19بنى سويف 34 19المنيا 35 20أسيوط 35 20سوهاج 40 22قنا 41 22الأقصر 41 24أسوان 42 25إدفو 42 25أبوسمبل 42 25الوادى الجديد 39 22شلاتين 37 24أبورماد 37 23حلايب 33 25رأس حدربة 33 25