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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح معرض الزهور «لوحة من قلب الربيع» بالمشتل التعليمى بزراعة المنيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:28 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا معرض الزهور الذي نظمه المشتل التعليمي بكلية الزراعة بجامعة المنيا تحت عنوان "لوحة من قلب الربيع"، وذلك خلال عرس الزهور واحتفالًا بأعياد الربيع، ولنشر الطاقة الإيجابية، وإضفاء أجواء البهجة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود عبد الهادي مدير المشتل التعليمي، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد رئيس الجامعة، والمحافظ أجنحة المعرض والتي ضمت العديد من النباتات والزهور المختلفة والمتنوعة، كـ"زهرة السنانير" الزهرة الرئيسية للمعرض، إلى جانب زهرة الجارونيا، والصبار بجميع أنواعه، والبالتشو، والقرنفل وزهرة البانسيه "زهرة الحب"، والإقحوان والورد البلدي والفيكس بأنواعه والهيبسكس، والبيتونيا والسيلفيا، كما تضمنت الجولة تفقد المزرعة السمكية ومنتجات كلية الزراعة من منتجات الألبان والمخبوزات.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من المعرض جاء لإثراء العملية التعليمية بكلية الزراعة، وكذلك لخدمة العملية البحثية لطلاب الدراسات العليا بكليتي الصيدلة والزراعة، هذا فضلًا عن أهدافه الإنتاجية والتسويق للمجتمع الخارجي، لافتًا إلى أن معرض الزهور يُعد ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق بالجامعة والمحافظة، لكونه بمثابة لوحة فنية جمالية من قلب الربيع تضم العديد من النباتات والزهور المبهرة المحلية والعالمية.

وأشاد المحافظ بالصورة الجمالية التي قدمها المشتل التعليمي، وحرص إدارة الجامعة علي تحقيق الأهداف التعليمية والجمالية بالمشتل التي قدمها المشتل التعليمي، ونشر الثقافة والمعرفة بأنواع النباتات والزهور والقيم الجمالية لها.

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