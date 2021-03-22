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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تصدر نسخة ورقية من كتاب «الاستدامة فى الخليج»

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:56 م
الكويت
الكويت
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أصدر مركز الخليج لسياسات التنمية بالكويت، النسخة الورقية، من كتاب "الاستدامة في الخليج" بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، والذى حرره هشام الشهابي وحمد الريس، ويعد هذا الإصدار هو الثامن في سلسلة "الخليج بين الثابت والمتحول" وتسهم فيه نخبة من الباحثين من كل دول الخليج العربية.

ويأتي صدور هذا الكتاب بعدما بات شبح عدم الاستدامة يمد ظلاله على دول الخليج العربية على نحو أبرز من أي وقت مضى، لذلك يصبح فهم وبيان الاستدامة من عدة أبعاد متقاطعة أمرا ضروريا، سواء كان من ناحية وضع السياسات العامة، أو الاقتصاد، أو سوق النفط، أو تخطيط المدن، أو البيئة.

ويطمح هذا الإصدار إلى تناول الجوانب المتعددة من الاستدامة في دول مجلس التعاون من منطلق أوجه الخلل المزمنة: السياسي والإنتاجي والسكاني والأمني، والأسئلة الخاصة بآليات رسم وتطبيق السياسات والرؤى في دول مجلس التعاون حاليا.

ويتضمن الكتاب أربعة عشر فصلا، فضلا عن المقدمة والخاتمة والفهرس.. الفصل الأول بعنوان: "مقدمة تأصيل الاستدامة في الخليج"، والثاني: "بين استدامة النفط وديمومة الاعتماد عليه" بقلم ماجد المنيف، والثالث بعنوان: "الاستدامة والخلل الإنتاجي في دول مجلس التعاون من منظور القدرة على إعادة الإنتاج" بقلم عمر الشهابي، أما الفصل الرابع بعنوان: "جدلية التنمية المستدامة وبنية الدولة وسياساتها العامة" بقلم علي الزميع، واالخامس بعنوان: "استدامة قوة العمل في دول الخليج العربية" بقلم عمر الشهابي، واالسادس بعنوان: "المدينة والاستدامة في دول الخليج العربية: مشروع الشمال نموذجا" بقلم عبدالله الخنيني.

ويأتى الفصل السابع بعنوان: "البيئة والاستدامة في دول مجلس التعاون" بقلم صباح الجنيد وأحمد الخولي ونادر عبدالحميد وغدير كاظم، والفصل الثامن بعنوان: "مقدمة: المستجدات في دول مجلس التعاون"، والفصل التاسع بعنوان: "المستجدات في دولة الكويت" بقلم عبدالله الخنيني، والفصل العاشر بعنوان: "المستجدات في سلطنة عمان" بقلم وضحاء شامس، والفصل الحادي عشر بعنوان: "المستجدات في مملكة البحرين" بقلم علي فارس، والفصل الثاني عشر بعنوان: "المستجدات في دولة الإمارات" بقلم آلاء الصديق، والفصل الثالث عشر بعنوان: "المستجدات في المملكة العربية السعودية" بقلم نور الشيخ، والفصل الرابع عشر بعنوان: "المستجدات في دولة قطر" بقلم آمنة المري.

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