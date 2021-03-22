إدراج أصحاب مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»

أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة، إدراج أصحاب مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة "المشروعات المتوسطة والصغيرة" التي أطلقها البنك المركزي المصري.وأشار إلى التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي لاستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانوني للتمويل وتخفيف إجراءات حصولهم على قروض.ولفت إلى أن مصر لديها ثروة حيوانية والاهتمام بها يصب في ترسيخ ثبات الأسعار والحصول على ألبان أعلى جودة.وتابع: "لدينا اكتفاء ذاتي من ألبان الشرب ونصدر ما يزيد على احتياجاتنا من المصنعات اللبنيَّة، وقد صدر لأول مرة عام 2020 القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2020 بتنظيم إصدار تراخيص مراكز تجميع الألبان وفقًا للمواصفات القياسية التي وضعتها وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء".