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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط المتهمة بارتكاب جريمة «الساطور» فى قنا

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:20 م
متهمة
متهمة
قنا: إسلام البكري
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على المتهمة بمحاولة قتل "ضرتها" بعد أن قامت بالاعتداء عليها مستخدمة "ساطور" بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد إصابة "شيماء. ر. ا" 25 عامًا، ربة منزل، بجروح بالغة على يد "ضرتها" التي انهالت عليها بالضرب مستخدمة لـ"ساطور".

وكشفت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا عن أن المجني عليها، حامل في الشهر السادس، فيما قد جرت محاولات فريقًا طبيًا بمستشفى سوهاج الجامعي، لإنقاذ السيدة من الموت، وتحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

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