تعليم سوهاج تنظم التصفيات النهائية للألعاب الرياضية الجماعية

شهد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، التصفيات النهائية لفرق الإدارات التعليمية المختلفة للألعاب الجماعية في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على اكتشاف المواهب الرياضية وتنفيذ خطة الوزارة في رعاية طلاب مدارس الجمهورية الموهوبين رياضيًا، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين المشاركين في المسابقة.وأكد أبوزيد على تقديم كافة أوجه الدعم لكافة الأنشطة الرياضية، بما يعود بالنفع على التنشئة البدنية والذهنية السليمة للطلاب، مشيرا إلى أن التصفيات تجرى على ملاعب مراكز شباب سوهاج ومركز شباب الري ومركز شباب حي راشد بسوهاج، وملاعب مدرسة الشيماء الثانوية بنات بسوهاج.وجاءت المسابقة بمشاركة الفرق الرياضية لألعاب كرة القدم والسلة والكرة الطائرة في الإدارات التعليمية للبنين والبنات.وفى سياق متصل، شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للطلاب، مع توفير التنمية المهنية المستمرة ومتابعة كل المستجدات وتطوير الذات.جاء ذلك أثناء لقائه الودي بمعلمي ومعلمات مدرسة الشيماء الثانوية بنات، أثناء متابعته التصفيات النهائية للألعاب الرياضية الجماعية لفرق الإدارات التعليمية بملاعب المدرسة.وأجاب أبوزيد عن عدد من أسئلة واستفسارات بعض المعلمين، مؤكدا دعمه الكامل لهم وحرصه على العمل سويا في إطار خطة المديرية للنهوض بالعملية التعليمية بسوهاج.