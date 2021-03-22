رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم سوهاج تنظم التصفيات النهائية للألعاب الرياضية الجماعية

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:39 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
شهد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، التصفيات النهائية لفرق الإدارات التعليمية المختلفة للألعاب الجماعية في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على اكتشاف المواهب الرياضية وتنفيذ خطة الوزارة في رعاية طلاب مدارس الجمهورية الموهوبين رياضيًا، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين المشاركين في المسابقة.

وأكد أبوزيد على تقديم كافة أوجه الدعم لكافة الأنشطة الرياضية، بما يعود بالنفع على التنشئة البدنية والذهنية السليمة للطلاب، مشيرا إلى أن التصفيات تجرى على ملاعب مراكز شباب سوهاج ومركز شباب الري ومركز شباب حي راشد بسوهاج، وملاعب مدرسة الشيماء الثانوية بنات بسوهاج.

وجاءت المسابقة بمشاركة الفرق الرياضية لألعاب كرة القدم والسلة والكرة الطائرة في الإدارات التعليمية للبنين والبنات.

وفى سياق متصل، شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للطلاب، مع توفير التنمية المهنية المستمرة ومتابعة كل المستجدات وتطوير الذات.

جاء ذلك أثناء لقائه الودي بمعلمي ومعلمات مدرسة الشيماء الثانوية بنات، أثناء متابعته التصفيات النهائية للألعاب الرياضية الجماعية لفرق الإدارات التعليمية بملاعب المدرسة.

وأجاب أبوزيد عن عدد من أسئلة واستفسارات بعض المعلمين، مؤكدا دعمه الكامل لهم وحرصه على العمل سويا في إطار خطة المديرية للنهوض بالعملية التعليمية بسوهاج.

موضوعات متعلقة

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي


الصور

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تحذير شديد من الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالكود الترم الأول | خطوه بخطوه

لينك سريع| نتيجة أولى ثانوي بالكود | الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021

الإمارات تستضيف أسبوع المناخ الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يفض المنازعات بين الناشر والمؤلف

حفل لفريق «جرامافن» بقصر «بشتاك».. الخميس

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى ووزارة الثقافة

«منشورات الجمل» تصدر الأعمال القصصية الكاملة لـ كارلوس ثافون