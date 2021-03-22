جامعة الفيوم تنظم قوافل طبية وتوعوية شاملة بقرى المحافظة

عقد أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وخالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعًا تنسيقيًا تمهيدًا لقيام الجامعة بتنظيم عدد من القوافل الطبية والتوعوية بقرى محافظة الفيوم، خلال الفترة المقبلة، وذلك اليوم الإثنين.وأعلن أحمد جابر شديد، أن جامعة الفيوم بصدد تنظيم قافلة طبية وتوعوية شاملة بقريتي الجعافرة والصوافنة بمركز إطسا أوائل شهر أبريل المقبل.وأوضح أن القافلة تشمل عددًا من التخصصات الطبية في مجالات العظام والرمد والأطفال والباطنة والنساء والجراحة، بالإضافة إلى طب الأسنان، وسيتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف الأدوية المطلوبة للمرضي.كما أشار خالد عطا الله أنه سيتم خلال القافلة عقد عدد من المحاضرات التثقيفية المتنوعة لأهالي القريتين تشمل مجالات محو الأمية والخدمة الاجتماعية والقيام بأعمال تزيين وتجميل، وكذلك تقديم خدمات بيطرية وزراعية تتعلق بأمراض الماشية والدواجن والآفات الزراعية.