طيران مجهول يستهدف آبار نفط خاضعة لسيطرة ميليشيا إيران فى سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بأن طائرة مسيّرة مجهولة الهوية حتى اللحظة، استهدفت، فجر اليوم، آبارا نفطية، عند الحدود السورية العراقية، في بادية البوكمال الجنوبية بريف دير الزور.ووقا للمرصد، فإن الآبار التي جرى استهدافها من الطيران المسيّر كانت الميليشيات الإيرانية قد أعادت تأهيلها الفترة السابقة، بعد أن دمرها تنظيم داعش خلال فترة تواجده وسيطرته على المنطقة، ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى اللحظة.