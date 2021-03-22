ضبط 3 موظفين أصدروا ترخيصًا لمجمع سكني من 11 برجًا بالجيزة

أكّدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة استغلال 3 من موظفي إحدى الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة، موقعهم الوظيفي للإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والتواطؤ مع أحد الأشخاص، وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لإنشاء مجمع سكني مكون من 11 برجًا سكنيًا عبارة عن (جراج – أرضي - أحد عشر دورًا سكنيًا) على أرض زراعية داخل الحيز العمراني كائنة بمنطقة المنيب بالجيزة.وقررت اللجنة التي (ضمت الموظفين المشار إليهم) الموافقة على إصدار الترخيص غافلين عمدًا القرارات الصادرة بعدم إصدار تراخيص بناء بعدة مناطق منها المنطقة محل الفحص، وكذا شروط التراخيص وأفادوا أن الأرض غير معنية بتلك الشروط- خلافًا للحقيقة- وترتب على ذلك اعتماد الموافقة وإصدار رخصة البناء، وقام صاحب الأرض ببناء 5 أبراج من الأحد عشر برجًا المرخص بها، وأثبت ذلك تقرير الجهات المعنية.عقب تقنـين الإجـراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقرّوا بالواقعة على النحو الوارد بالتحريات.