الأوقاف تفتتح 1051 مسجدًا جديدًا فى أقل من 7 أشهر

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 43 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و15 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 58 مسجدًا وذلك يوم الجمعة القادمة.ويعتبر إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1111 مسجدًا منها 1051 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و60 مسجدًا صيانة وترميم، وهي على النحو التالي:أولًا: مساجد الافتتاحات:مديرية أوقاف سوهاجالمسجد وعنوانهالتنفيذ1.آل خضيري – الجريدات – طهطاوزارة الأوقاف2.الشوامين الدويك - طماوزارة الأوقاف3.شباب الأحايوة غرب 1 - العسيراتوزارة الأوقاف4.آل رمضان نجع الشمندي أولاد نصير - سوهاجوزارة الأوقاف5.آل موسى حاجر مشطا- طهطاوزارة الأوقاف6.الشيخ ذكري نجع حمد- طهطاوزارة الأوقاف7.أبو شريف الرشايدة- العسيراتوزارة الأوقاف8.السلام – الحريدية- المراغةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف9.الشاذلي جزيرة طما- طماجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف10.الإيمان البحري الشوكا - طماجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف مطروحالمسجد وعنوانهالتنفيذ11.الروضة – أطنوح- شرق مطروحوزارة الأوقاف12.قرية الزيات- الزيات – شرق مطروحجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف الإسماعيليةالمسجد وعنوانهالتنفيذ13.السلام فنارةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف الفيومالمسجد وعنوانهالتنفيذ14.الصعايدة- بقرية فانوس – مركز طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف15.عبد الله صاوي – مركز طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف16.النور – عزبة الجمال – قصر رشوان- طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف17.ع عوض الأعرج – قطون اطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف18.التوحيد- بقاليفة- سنورسجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف البحيرةالمسجد وعنوانهالتنفيذ19.مسجد قرية الصالحية الكبير مركز أبو حمصجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف20.مسجد 241- سيدي غازي – كفر الدوارجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف21.العقيرة- قرية العقيرة- الدلنجاتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف22.التوبة الشرقي- كفر غرين – كوم حمادةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف23.مسجد أحمد شوقي – قرية أحمد شوقي - النوباريةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف أسوانالمسجد وعنوانهالتنفيذ24.العمدة – بنبان بحريجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف25.الحق المبين – الرقبة نجع النخلجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف26.الرحمن الرحيم- المنشيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف27.الشهيد إبراهيم حسونه- عزبة العسكر بالكرورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف دمياطالمسجد وعنوانهالتنفيذ28.مسجد علام – شطا - دمياطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف الشرقيةالمسجد وعنوانهالتنفيذ29.الرحمة (العمدة)- أبو كبيرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف30.عزبة الضابط الكبيرة – أبو كبيرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف31.أبو عنائي( العجايمة)- أبو كبيرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف32.أحمد حجازي (الجوسق) – شبرا النخلةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف33.عباس جبريل(عزبة محمد سليمان)- أبو حمادجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف34.عمر بن الخطاب ( المعظمية)- أبو حمادجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف35.مصطفي الورواري – أبو حمادجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف المنياالمسجد وعنوانهالتنفيذ36.خالد بن الوليد – الكوم الأحمر - المنياجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف37.الشيخ الجدامي – زاوية الجدامي - مغاغةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف38.النور الغربي – كوم الحاصل - مغاغةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف39.العابدين – هريف الشيخ تمي – أبو قرقاصجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف40.أبو شاهين – الشيخ عبادة - ملويجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف41.مالك الملك – قرية السلام - سمالوطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف42.السلام – كوم المحرص – بني عبيدجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف43.التقوى القبلي – ع محمد ربيع – صفط الغربيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:مديرية أوقاف الشرقيةالمسجد وعنوانهالتنفيذ44.مسجد عبد السميع شبانه - فرسيسوزارة الأوقاف45.حسين فهمي القديم- ك الهراوي- الزقازيقوزارة الأوقافمديرية أوقاف البحيرةالمسجد وعنوانهالتنفيذ46.السلام- دمتيوه- مركز دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف المنياالمسجد وعنوانهالتنفيذ47.الزين القبلي – كفر المنصورةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف الفيومالمسجد وعنوانهالتنفيذ48.الحاج عربي منية الحيط – إطسا غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف49.الرحمن البحري – منشأة رحمي – إطسا غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف50.الحسيني – منشأة رحمي -إطسا غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف51.الرضوان الشرقي- أبو جندير- إطسا غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف52.الوسطاني – بحر أبو المير – إطسا غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف53.القاسم – دفنو – إطسا شرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف54.الحاجة زينب- قلهانه – إطسا شرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف55.رياض حسين – ع الحاج رياض حسين – الغرق - اطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف56.القرعة- ع القرعة – غرق قبليجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف57.عبدالله صاوي- ع صميدة – طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف58.النور - الجمال – قصر رشوان- طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف