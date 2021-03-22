الأوقاف تفتتح 1051 مسجدًا جديدًا فى أقل من 7 أشهر
الإثنين 22/مارس/2021 - 04:59 م
أميرة العنانيطباعة
أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 43 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و15 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 58 مسجدًا وذلك يوم الجمعة القادمة.
ويعتبر إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1111 مسجدًا منها 1051 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و60 مسجدًا صيانة وترميم، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الافتتاحات:
مديرية أوقاف سوهاج
المسجد وعنوانه
التنفيذ
1.
آل خضيري – الجريدات – طهطا
وزارة الأوقاف
2.
الشوامين الدويك - طما
وزارة الأوقاف
3.
شباب الأحايوة غرب 1 - العسيرات
وزارة الأوقاف
4.
آل رمضان نجع الشمندي أولاد نصير - سوهاج
وزارة الأوقاف
5.
آل موسى حاجر مشطا- طهطا
وزارة الأوقاف
6.
الشيخ ذكري نجع حمد- طهطا
وزارة الأوقاف
7.
أبو شريف الرشايدة- العسيرات
وزارة الأوقاف
8.
السلام – الحريدية- المراغة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9.
الشاذلي جزيرة طما- طما
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10.
الإيمان البحري الشوكا - طما
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف مطروح
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
11.
الروضة – أطنوح- شرق مطروح
وزارة الأوقاف
12.
قرية الزيات- الزيات – شرق مطروح
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
13.
السلام فنارة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الفيوم
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
14.
الصعايدة- بقرية فانوس – مركز طامية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15.
عبد الله صاوي – مركز طامية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16.
النور – عزبة الجمال – قصر رشوان- طامية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
17.
ع عوض الأعرج – قطون اطسا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
18.
التوحيد- بقاليفة- سنورس
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحيرة
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
19.
مسجد قرية الصالحية الكبير مركز أبو حمص
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
20.
مسجد 241- سيدي غازي – كفر الدوار
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21.
العقيرة- قرية العقيرة- الدلنجات
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
22.
التوبة الشرقي- كفر غرين – كوم حمادة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
23.
مسجد أحمد شوقي – قرية أحمد شوقي - النوبارية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسوان
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
24.
العمدة – بنبان بحري
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
25.
الحق المبين – الرقبة نجع النخل
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
26.
الرحمن الرحيم- المنشية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
27.
الشهيد إبراهيم حسونه- عزبة العسكر بالكرور
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف دمياط
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
28.
مسجد علام – شطا - دمياط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الشرقية
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
29.
الرحمة (العمدة)- أبو كبير
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
30.
عزبة الضابط الكبيرة – أبو كبير
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
31.
أبو عنائي( العجايمة)- أبو كبير
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
32.
أحمد حجازي (الجوسق) – شبرا النخلة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
33.
عباس جبريل(عزبة محمد سليمان)- أبو حماد
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
34.
عمر بن الخطاب ( المعظمية)- أبو حماد
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
35.
مصطفي الورواري – أبو حماد
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف المنيا
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
36.
خالد بن الوليد – الكوم الأحمر - المنيا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
37.
الشيخ الجدامي – زاوية الجدامي - مغاغة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
38.
النور الغربي – كوم الحاصل - مغاغة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
39.
العابدين – هريف الشيخ تمي – أبو قرقاص
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
40.
أبو شاهين – الشيخ عبادة - ملوي
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
41.
مالك الملك – قرية السلام - سمالوط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
42.
السلام – كوم المحرص – بني عبيد
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
43.
التقوى القبلي – ع محمد ربيع – صفط الغربية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الشرقية
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
44.
مسجد عبد السميع شبانه - فرسيس
وزارة الأوقاف
45.
حسين فهمي القديم- ك الهراوي- الزقازيق
وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحيرة
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
46.
السلام- دمتيوه- مركز دمنهور
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف المنيا
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
47.
الزين القبلي – كفر المنصورة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الفيوم
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
48.
الحاج عربي منية الحيط – إطسا غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
49.
الرحمن البحري – منشأة رحمي – إطسا غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
50.
الحسيني – منشأة رحمي -إطسا غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
51.
الرضوان الشرقي- أبو جندير- إطسا غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
52.
الوسطاني – بحر أبو المير – إطسا غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
53.
القاسم – دفنو – إطسا شرق
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
54.
الحاجة زينب- قلهانه – إطسا شرق
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
55.
رياض حسين – ع الحاج رياض حسين – الغرق - اطسا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
56.
القرعة- ع القرعة – غرق قبلي
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
57.
عبدالله صاوي- ع صميدة – طامية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
58.
النور - الجمال – قصر رشوان- طامية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
ويعتبر إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1111 مسجدًا منها 1051 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و60 مسجدًا صيانة وترميم، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الافتتاحات:
مديرية أوقاف سوهاج
المسجد وعنوانه
التنفيذ
1.
آل خضيري – الجريدات – طهطا
وزارة الأوقاف
2.
الشوامين الدويك - طما
وزارة الأوقاف
3.
شباب الأحايوة غرب 1 - العسيرات
وزارة الأوقاف
4.
آل رمضان نجع الشمندي أولاد نصير - سوهاج
وزارة الأوقاف
5.
آل موسى حاجر مشطا- طهطا
وزارة الأوقاف
6.
الشيخ ذكري نجع حمد- طهطا
وزارة الأوقاف
7.
أبو شريف الرشايدة- العسيرات
وزارة الأوقاف
8.
السلام – الحريدية- المراغة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9.
الشاذلي جزيرة طما- طما
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10.
الإيمان البحري الشوكا - طما
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف مطروح
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
11.
الروضة – أطنوح- شرق مطروح
وزارة الأوقاف
12.
قرية الزيات- الزيات – شرق مطروح
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
13.
السلام فنارة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الفيوم
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
14.
الصعايدة- بقرية فانوس – مركز طامية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15.
عبد الله صاوي – مركز طامية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16.
النور – عزبة الجمال – قصر رشوان- طامية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
17.
ع عوض الأعرج – قطون اطسا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
18.
التوحيد- بقاليفة- سنورس
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحيرة
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
19.
مسجد قرية الصالحية الكبير مركز أبو حمص
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
20.
مسجد 241- سيدي غازي – كفر الدوار
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21.
العقيرة- قرية العقيرة- الدلنجات
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
22.
التوبة الشرقي- كفر غرين – كوم حمادة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
23.
مسجد أحمد شوقي – قرية أحمد شوقي - النوبارية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسوان
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
24.
العمدة – بنبان بحري
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
25.
الحق المبين – الرقبة نجع النخل
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
26.
الرحمن الرحيم- المنشية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
27.
الشهيد إبراهيم حسونه- عزبة العسكر بالكرور
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف دمياط
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
28.
مسجد علام – شطا - دمياط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الشرقية
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
29.
الرحمة (العمدة)- أبو كبير
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
30.
عزبة الضابط الكبيرة – أبو كبير
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
31.
أبو عنائي( العجايمة)- أبو كبير
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
32.
أحمد حجازي (الجوسق) – شبرا النخلة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
33.
عباس جبريل(عزبة محمد سليمان)- أبو حماد
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
34.
عمر بن الخطاب ( المعظمية)- أبو حماد
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
35.
مصطفي الورواري – أبو حماد
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف المنيا
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
36.
خالد بن الوليد – الكوم الأحمر - المنيا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
37.
الشيخ الجدامي – زاوية الجدامي - مغاغة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
38.
النور الغربي – كوم الحاصل - مغاغة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
39.
العابدين – هريف الشيخ تمي – أبو قرقاص
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
40.
أبو شاهين – الشيخ عبادة - ملوي
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
41.
مالك الملك – قرية السلام - سمالوط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
42.
السلام – كوم المحرص – بني عبيد
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
43.
التقوى القبلي – ع محمد ربيع – صفط الغربية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الشرقية
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
44.
مسجد عبد السميع شبانه - فرسيس
وزارة الأوقاف
45.
حسين فهمي القديم- ك الهراوي- الزقازيق
وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحيرة
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
46.
السلام- دمتيوه- مركز دمنهور
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف المنيا
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
47.
الزين القبلي – كفر المنصورة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الفيوم
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
48.
الحاج عربي منية الحيط – إطسا غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
49.
الرحمن البحري – منشأة رحمي – إطسا غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
50.
الحسيني – منشأة رحمي -إطسا غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
51.
الرضوان الشرقي- أبو جندير- إطسا غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
52.
الوسطاني – بحر أبو المير – إطسا غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
53.
القاسم – دفنو – إطسا شرق
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
54.
الحاجة زينب- قلهانه – إطسا شرق
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
55.
رياض حسين – ع الحاج رياض حسين – الغرق - اطسا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
56.
القرعة- ع القرعة – غرق قبلي
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
57.
عبدالله صاوي- ع صميدة – طامية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
58.
النور - الجمال – قصر رشوان- طامية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف