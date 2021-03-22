وزير الدفاع يتفقد المنظومة التعليمية بأحد المراكز التدريبية للقوات المسلحة

تفقد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أحد مراكز التدريب التابعة لإدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لاستراتيجية التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية والتدريبية التى تنفذها القوات المسلحة.وقام مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى بعرض تقديمي عن الإدارة التي تعكف علي تطوير النظم التعليمية والتدريبية وتطوير المناهج ومساعدات التدريب المختلفة التي تكفل التدريب الجاد والواقعي، والتي تواكب الجديد في مجالات التدريب والتعليم الحديث علي المستوي العالمي، كما تهدف إلي خلق فرص عمل بالقطاع المدني والمساهمة في القضاء علي البطالة، وتقديم أفراد قادرين علي مواكبة سوق العمل بعد خروجهم من الخدمة بالقوات المسلحة.وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور علي الأجنحة المختلفة، والتي تمثل الاتجاهات الحديثة في مجالات الكهرباء والميكانيكا والميكاترونيك، وتفقد معرضاً لمنتجات الأفراد وعددا من ورش الصيانة والإصلاح، والتي تحتوي علي أحدث الأجهزة ، مؤكداً أن ما شاهده من جهد وافر وعمل متواصل هو مدعاة للفخر داخل القوات المسلحة، والتي تسعي دائما إلي تطبيق أعلي معايير الجودة، لضمان تخريج كوادر قادرة علي مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي المستمر في الأسلحة والمعدات، مشيراً إلي الدور الهام لإدارة التعليم والتدريب المهني في تقديم أفراد مؤهلين وقادرين علي تقديم الدعم اللازم لمنظومة التأمين الفني لأسلحة ومعدات القوات المسلحة.حضر الجولة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.