الأمن يضبط صاحب كلب عقر طفلا بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لإحدى المواطنات تقوم بعرض الإصابات الواقعة على نجلها، إثر عقره بواسطة كلب مملوك لأحد الأشخاص.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك" متضمنًا مقطع فيديو لإحدى المواطنات تقوم بعرض الإصابات الواقعة على نجلها إثر عقر كلب مملوك لأحد الأشخاص.ومن خلال الفحص تبين صحة الواقعة، وأمكن تحديد هوية السيدة، وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، والطفل المصاب، بالغ من العمر سنة ونصف السنة، "مصاب بأماكن متفرقة بجسده.وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط مالك الكلب (سائق، مقيم بذات الناحية)، وضبط الكلب، وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال والدة الطفل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.