تطعيم أكثر من 19 ألف شخص بلقاح كورونا فى فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 19133 مواطنا.وأضافت الوزارة، فى بيان لها، أن 6866 مواطنا تلقوا اللقاح في الضفة الغربية، كما تلقى 12267 في قطاع غزة.وفى وقت سابق من اليوم أعلنت الصحة الفلسطينية تسجيل 31 حالة وفاة، 2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وقطاع غزة، بجانب 1534 حالة تعاف خلال 24 ساعة.