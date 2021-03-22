تكريم الطلاب المتفوقين بجامعة المنصورة



وفى نهاية الاحتفالية تم توزيع المكافاة على الطلاب المتفوقين والتقاط الصور التذكارية.

استقبل كل من الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للجامعة الطلاب المتفوقين بكليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم والزراعة بالجامعة.جاء ذلك بحضور كل من هشام محمد مدير بنك ناصر الاجتماعي بالدقهلية، الدكتورة سالي فادى كلية الزراعة منسق الجامعة، وأولياء أمور الطلاب المتفوقين.وتأتى الاحتفالية في إطار برنامج حاضنات المتفوقين التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية الطلاب المتفوقين علميًا بمرحلة البكالوريوس بجامعة المنصورة، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة.ورحب الدكتور محمود المليجي بالحضور من الطلاب وأولياء الأمور وضيوف الجامعة، وهنأ الطلاب المتفوقين بما حققوه من نجاح وتميز أثناء دراستهم بالكليات المختلفة، كما قدم الشكر لكل القائمين على تنفيذ برنامج حاضنات المتفوقين، وفريق طلاب المحروسة منظمي الاحتفالية.وأشار الدكتور محمد عطية البيومي إلى أن الشباب أغلى ما في هذا البلد، وأنهم مصدر قوته، كما دعا الطلاب للفخر بأنفسهم وبما حققوه من نجاح وتفوق، كما قدم الشكر والتقدير لأولياء الأمور لما بذلوه من جهد في سبيل دعم ومساندة أبنائهم في طريق التفوق والنجاح.واستعرض هشام محمد مختلف الخدمات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، كما أعرب عن سعادته بتنفيذ مثل هذه البرامج وبوجوده في جامعة المنصورة.