أسهم باكستان تغلق على ارتفاع بـ1.13%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي، كبرى أسواق الأسهم الباكستانية، جلسة تداولات اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.13%، ما يعادل 506 نقاط، وأقفل عند مستوى 45407 نقاط.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 277.361.580 سهم، تناولت أسهم 361 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 151 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 193 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.