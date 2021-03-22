«الداخلية» تنظم احتفالية بعيد الأم في «سجون طرة»

أقام قطاع السجون احتفالية داخل «منطقة سجون طرة» بمناسبة الاحتفال بعيد الأم لعام 2021، في حضور عدد من القيادات والضباط وممثلي منظمات المجتمع المدني والفنانين.يأتي هذا في إطار مشاركة أجهزة وزارة الداخلية في احتفالات عيد الأم لعام 2021، وحرص وزارة الداخلية على تطوير أُطر العلاقة بين الشرطة والشعب من خلال الاستجابة لتطلعات ومتطلبات المواطنين، بهدف تعميق أواصر التواصل الاجتماعي لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة لهم للاحتفال بهذه المناسبة.وجاءت الاحتفالية بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتضمن الاحتفال فقرات غنائية، وتم توزيع هدايا رمزية للسجينات الحاضنات وأطفالهن، بالإضافة لدعوة أبناء السجينات المودعين بدور الحضانة الخارجية لحضور الاحتفال.