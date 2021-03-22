لجنة من البيئة بالغربية تعاين ظاهرة الرغاوى البيضاء بسطح المياه

عاينت لجنة مكبرة من جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، برئاسة عبدالمنعم طه مدير إدارة النوعية بجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا، محط الخلط بقرية كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية بعد تجدد ظاهرة الرغاوي البيضاء التي تشبه الثلوج فوق سطح مياه ترعة مياه بحر سيف المغذية لأكثر من ألف فدان زراعي بقرية كفرديما وعشرة قرى مجاورة لها للعام الثاني على التوالي، حيث تم أخذ عينات من مياه ترعة بحر سيف العذبة والرغاوي البيضاء المغطية لها وامتدادها لمسافات كبيرة في المياه.جاء ذلك بعد تلقي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عدة شكاوى من المواطنين والفلاحين بتضررهم من خلط ورفع مياه مصرف تلا الملوثة مع المياه العذبة بترعة بحر سيف أمام محطة الخلط بقرية كفرديما.وكلف محافظ الغربية جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا والكائن بمدينة طنطا برئاسة الدكتور أشرف أبوالفتوح رئيس الجهاز لأخذ عينات من المياه وتحليلها ومخاطبة وزارة الري لمعرفة أسباب تلك الظاهرة وعمل تقرير بذلك.وقالت فاطمة عبدالصمد من أهالي قرية كفرديما تقدمت ومعي عشرات من الأهالي والفلاحين بشكاوى إلى مجلس الوزراء لتضرر الأهالي من عمليات خلط المياه وتعرضنا لخطر تلوث المياه والأراضي الزراعية وتكرار ظاهرة الرغاوي البيضاء للعام الثاني على التوالي وامتدادها لمسافات طويلة بسطح المياه.جدير بالذكر أن تلك الظاهرة الغريبة التي تشهدها المنطقة كانت قد تكررت العام الماضي، وتم إغلاق محطة الخلط بكفرديما وقتها بقرار من محافظ الغربية لمدة ٤ أشهر.