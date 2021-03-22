زوارق حربية إسرائيلية تنتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية

واصلت زوارق الجيش الإسرائيلي، اليوم، انتهاكها السيادة اللبنانية جوًّا وبحرًا، متجاوزة بذلك كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، بأنّ 3 زوارق حربية تابعة لسلاح البحر الإسرائيلي أقدمت على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية بالتتابع، مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، لمسافة أقصاها 388 مترًا، حيث ألقى عناصرها عددًا من القنابل في المياه، وردّدوا عبر مكبرات الصوت عبارات بلغتهم العبرية، ثم غادروا، مشيرًا إلى أنه على إثر ذلك بدأت قيادة الجيش اللبناني بمتابعة موضوع الانتهاكات بالتنسيق مع قوّات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".