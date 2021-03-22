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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشريح جثة سائق قتله زميله بسبب أولوية التحميل بالسلام

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:11 م
جثة
جثة
حسام التمساح
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أمرت نيابة السلام بتشريح جثة سائق لقي مصرعه علي يد زميله بسبب خلافات بينهما على أولوية التحميل لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق "سيارة أجرة"، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة "توفى إثر إصابته بجرح طعنى").

بالفحص تبين أنه حال قيام المتوفى بتحميل الركاب بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين (سائق "سيارة أجرة"، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلاف حول أولوية تحميل الركاب، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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