محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان الأعمال التنفيذية بالمستشفى الجامعى الجديد

قام الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، واللواء أسامة قاضي محافظ المنيا، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال التنفيذية بالمستشفى الجامعي الجديد "الثلاثي"، وملحقه للعمليات؛ للاطلاع على أحدث المستجدات لأعمال التشطيبات النهائية، تمهيدًا لافتتاح مرحلته الأولى أمام المواطنين، والتي يتم تنفيذها طبقًا لأعلي المعايير العالمية من خلال الفصل بين المناطق المعقمة والملوثة، والتخلص الآمن من النفايات طبقًا للكود الجديد للمستشفيات، والتعقيم للأطباء.وخلال الجولة أطلع رئيس الجامعة والمحافظ على أعمال التنفيذ بالمبني الثلاثي بقدرة استيعابية 330 سرير والذي شارف علي الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وملحقه للعمليات بما يحتويه من 9 غرف عمليات، وغرف للعناية المركز والإفاقة بطاقة استيعابية إجمالية 60 سرير، ومعامل التحاليل، وغرف الأشعة، والعلاج الطبيعي،ويقام المبني علي مساحة 5200 متر، وما تشمله المرحلة الأولي من تنفيذ 3 غرف عمليات و25 سرير عناية مركزة، وممر لربطه بالمبني الثلاثي، واستكمالها بتنفيذ مباني المحولات الكهربائية، وخزان الحريق، والإمدادات الطبية، والتكييف المركزي، ومسارات الأطباء، والتجهيزات بالممرات المعقمة، بالإضافة للقاعات التعليمية والسيمنار، ووحدة التعقيم المركزي.