رئيس جامعة المنصورة يتفقد إنشاءات مبنى الملحق الجديد للتربية الرياضية

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، منشآت كلية التربية الرياضية في إطار تفقد العمل في إنشاءات مبني الملحق الجديد للكلية.وكان فى استقباله الدكتور أحمد عبد العظيم، عميد الكلية، والدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، والدكتور إيهاب البراوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد عسكر، المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور نبيل بلاط، المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.كما قام بتفقد لجان الامتحانات بالكلية ومتابعة اللجان والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات بالكلية.ووجه رئيس الجامعة خلال الزيارة بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية للمبنى، حيث إن المبنى مكون من 6 أدوار، ويضم قاعات تدريسية ومكاتب إدارية ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس.