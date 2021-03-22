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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تحذير من درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:54 م
الطقس
الطقس
نوران إمام
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كشف محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأوضح "شاهين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن طقس اليوم الإثنين يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على البلاد يؤثر على كافة الأنحاء، ويسود طقس حار نهارا ومعتدل ليلا، على كل من القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة.

ولفت إلى أن الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب البلاد والرياح معتدلة، وطقس معتدل ليلا ونهارا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، بينما يكون حارا نهارا معتدلا ليلا والرياح نشطة على جنوب سيناء.

وأشار إلى زيادة احتمالية سقوط أمطار خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى على مناطق متقطعة 20%، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة 20%، بالإضافة إلى أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والاتربية: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

وعن حالة الطقس غدًا الثلاثاء أوضح "شاهين" أنه سيحدث نشاط بالرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وجنوب البلاد، ورياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد يتراوح مقدار الارتفاع ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا.

وكشف عن حالة الطقس بعد غد الأربعاء، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ما بين 4 و5 درجات، ليسود طقس معتدل شمالا وحار جنوبا في النهار، بينما يكون باردا ليلًا، مع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.

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