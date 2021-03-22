مرتبط باسم الشيخ زايد.. موقف ظل محفورا في ذاكرة شاكر عبد الحميد

في عام 2019 كنت أقوم بعمل تحقيق بعنوان" الموقف الذي لن ينساه الأدباء"، وتحواصلت مع الدكتور الراحل شاكر عبد الحميد وأخبرته بالتحقيق فضحك وقال هناك بالفعل بالفعل موقف لن أنساه أبدا، عندما أبلغنى الدكتور على بن تميم الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب بفوز كتابى الفن والغرابة بجائزة الشيخ زايد للكتاب فى مجال الفنون عام ٢٠١٢.وأضاف عبد الحميد:" أنا كنت أيام الفوز بالجائزة وزيرا لكنى كنت مرشحا ووصلت إلى القائمة الطويلة ثم القصيرة قبل تكلفة بالوزارة.وتابع:" أيامها كانت الأيام شاقة وعجيبة وغريبة.. مظاهرات واعتصامات وتصفية حسابات وفوضى غير خلاقة بالمرة وكنت أنا أظل فى المكتب أعمل حتى الحادية عشرة مساء.وواصل: "وذات إحدى تلك الأمسيات جاءت تلك المكالمة المبهجة من الدكتور على بن تميم.. وكنت فى قمة الفرح والسرور".