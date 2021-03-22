رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الاستئناف تتسلم ملف اتهام ربة منزل بقتل رضيعها بالسلام لتحديد جلسة

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:08 م
حبس ربة منزل
حبس ربة منزل
حسام التمساح
طباعة
تسلمت نيابة الاستئناف ملف قضية اتهام ربة منزل بقتل رضيعها الذي أنجبته سفاحًا بعد رفض والده الاعتراف به، عقب إحالتها إلى محكمة الجنايات تمهيدًا لتحديد جلسة لمحاكمتها.
وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام، وأكدت أنها أقدمت على قتل نجلها بعد فشلها في تسجيله واستخراج شهادة ميلاد له.

وأشارت المتهمة إلى أن زوج والدتها رفض تسجيله باسمه وقال لها: "وأنا مالي أشيل عيل مش ضنايا ليه"، واقترح عليها التخلص منه وعمل عملية "ترقيع غشاء بكارة حتى تتمكن من الزواج"، فنفذت كلامه ولكن تم القبض عليها قبل أن تكمل باقي الخطة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمة ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بقتل طفلها الرضيع بعدما أنجبته سفاحًا ورفض والده الاعتراف به.

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة السلام تلقى إخطارًا من مستشفى السلام يفيد بوصول طفل رضيع متوفى وبه كدمات بالرقبة بصحبة والدته وزوج والدتها، وانتقل رجال المباحث للمستشفى.

وقام رجال المباحث بالتحفظ على الفتاة وزوج والدتها، وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة وراء ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأنها على علاقة غير شرعية بشاب وحملت منه سفاحًا، وبعد عملية الولادة قامت بوضع يدها على فمه حتى فارق الحياة لعدم اعتراف والده به ورفضه الزواج منها.

وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة

«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي


الصور

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

image description

سجدت شكرًا.. القصة الكاملة لمنح «سيدة التروسيكل» عقود شقة ومحل استجابة للرئيس

الأكثر قراءة

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالكود الترم الأول | خطوه بخطوه

لينك سريع| نتيجة أولى ثانوي بالكود | الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021

الإمارات تستضيف أسبوع المناخ الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يفض المنازعات بين الناشر والمؤلف

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى ووزارة الثقافة

«منشورات الجمل» تصدر الأعمال القصصية الكاملة لـ كارلوس ثافون

العلامة الثالثة فى فن الأجداد.. رحيل «أحمد عبد الوهاب» صاحب تجربة فنية تجاوزت الـ60