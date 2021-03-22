حبس عاطلين يروجان الحشيش فى مايو

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بترويج مواد مخدرة على عملائهما في مدينة 15 مايو.وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين، لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة".وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.