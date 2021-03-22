رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دار الكتب تكشف «أسرار العمارة والفلك في مصر القديمة» (صور)

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:06 م
أسرار العمارة والفلك
أسرار العمارة والفلك في مصر القديمة
آلاء حسن - ايهاب مصطفى
طباعة
أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "نجم أوزير.. رفيق الملوك في مصر القديمة من معبد أبو سمبل إلى أهرامات الجيزة"، وأدارها عالم الآثار الدكتور خالد غريب أستاذ الآثار بجامعة القاهرة والملحق الثقافي بموريتانيا سابقا، وتحدث فيها الدكتور أحمد عوض المدرس بقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر.

وقد كشف الدكتور أحمد عوض، خلال الندوة، عن العلاقة بين الفلك والعمارة في مصر القديمة وشرح ظاهرة تعامد الشمس في المعابد وارتباط نجم أوزير بتتويج الملوك في مصر القديمة.

وقد نادى عوض بضرورة إنشاء مراصد فلكية جوار المعابد والمواقع الأثرية لجذب مزيد من السياحة الفنية والفلكية.

ومن جهته؛ دعا الدكتور خالد غريب إلى دراسة متعمقة لمعبد هابو الذي ما زال ينطوى على كثير من الأسرار.

موضوعات متعلقة

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير


الصور

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

سجدت شكرًا.. القصة الكاملة لمنح «سيدة التروسيكل» عقود شقة ومحل استجابة للرئيس

image description

جامعة أسيوط تبدأ دورة «استخدام الرؤية المحسنة لمناظير الجهاز الهضمى»

image description

جامعة أسيوط تحصد أول برونزية على مستوى الصعيد فى البرمجة

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الإمارات تستضيف أسبوع المناخ الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022

توفير أكبر محطات العالم للتبريد والتكييف داخل المسجد الحرام

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

اليونان تأمر أطباء القطاع الخاص بالمساعدة في علاج مرضى كورونا

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«منشورات الجمل» تصدر الأعمال القصصية الكاملة لـ كارلوس ثافون

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الثقافة

العلامة الثالثة فى فن الأجداد.. رحيل «أحمد عبد الوهاب» صاحب تجربة فنية تجاوزت الـ60

مرتبط باسم الشيخ زايد.. موقف ظل محفورا في ذاكرة شاكر عبد الحميد