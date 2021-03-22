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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس محمد عادل بتهمة نشر أخبار كاذبة 15 يوما

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:58 م
حبس محمد عادل
حبس محمد عادل
حسام محفوظ
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قررت نيابة شمال المنصورة تجديد حبس الناشط محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة على صفحته بموقع "فيس بوك".

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 4118 لسنة 2018 إدارى شربين، تهمة إثارة الشغب ببث وترويج أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي "فيسبوك"، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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