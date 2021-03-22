صرف 85% من «تموين مارس» في شمال سيناء

أعلن المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين في شمال سيناء، عن الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر مارس الجاري بنسبة 85% على المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية من خلال 165 تاجرًا تموينيًا.وكشف سمري، لـ«الدستور»، عن أنه يتم صرف سلع تموينية بقرابة 14 مليون جنيه شهريًا، مؤكدا عدم وجود أي نقص في السلع، وفي حال الطلب تتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين.