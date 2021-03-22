تجديد حبس المتهم بقتل زوجته الحامل بوابور جاز بالقليوبية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة تجديد حبس المتهم بقتل زوجته الحامل بضربها بوابور جاز لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثانية.وأدلى الزوج "ح. أ"، المتهم بقتل زوجته أمام جهات التحقيق بأنه لم يقصد قتل زوجته، مشيرًا إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، فقام خلالها بضربها على رأسها بوابور جاز وأنه لم يكن يقصد قتلها.وأضاف المتهم، خلال التحقيقات، أنه نادم على ما اقترفه، وأنه لم يعلم بوفاتها إلا بعد أن نقلها بمساعدة صديق له إلى المستشفى، الذي أخبره بوفاتها هي والجنين الذي كان في أحشائها. وأكد أنه لم يخطر في باله أن المشادة مع زوجته ستنتهي بهذه النهاية البشعة.وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى النيل بشبرا الخيمة، بوصول جثة سيدة حامل في الشهر السابع، مصابة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمختم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، الذي أمر بتشكل فريق بحث بقيادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم حازم الخيال، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، لإجراء التحريات اللازمة بشأن الواقعة. وسادت حالة من الحزن بين سكان منطقة الوحدة العربية بشبرا الخيمة، بعد الواقعة.