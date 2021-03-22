بريطانيا تسعى إلى تسريع اكتشاف سلالات كورونا الجديدة

تعكف بريطانيا على تجربة تقنية جديدة لمحاولة تحديد سلالات فيروس كورونا التي تظهر في فحوص إيجابية تثبت الإصابة بالفيروس بشكل أسرع.وفي الفحوص الحالية، يمكن للفنيين في المختبرات معرفة ما إذا كانت السلالة المصاب بها المريض مثيرة للقلق- مثل السلالة البرازيلية والجنوب إفريقية والبريطانية- في غضون أربعة إلى خمسة أيام باستخدام التسلسل الجيني.وقالت وزارة الصحة إن التجارب الجديدة- التي تسمى اختبارات فحص النمط الجيني- تسمح للعلماء بمعرفة النتيجة في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.