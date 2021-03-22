الانتهاء من 60% من مشاهد «الأسانسير» في «بين السما والأرض»

انتهى فريق عمل مسلسل "بين السما والأرض" من تصوير 60% من مشاهد الأسانسير، وهو اللوكيشن الرئيسي الذي تدور فيه معظم أحداث العمل.ويواصل نجم المسلسل هاني سلامة التصوير في إحدى صالات الجيم لمدة يوم، على أن ينتقل فريق عمل المسلسل إلى ديكور خارجي لاستكمال المشاهد الخارجية.مسلسل "بين السماء والأرض" بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى 15 حلقة بشكل حصري على شبكة قنوات ON.