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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«التغذية السليمة للمرأة».. ندوة لإعلام طنطا

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:57 م
التغذية السليمة للمرأة
التغذية السليمة للمرأة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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نظم مركز إعلام طنطا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "التغذية السليمة للمرأة" بنادى المرأة بسبرباى، حاضر في اللقاء الدكتورة هدير حسانين سليمان، مساعد مدير إدارة الإعلام الصحى بمديرية الشئون الصحيه بالغربية.

فى بداية اللقاء وضحت المُحاضر، أن التغذية السليمة هى تناول الأغذية المتوازنة والمتكاملة والمتنوعة التى يحتاجها الجسم وتحتوى على جميع العناصر على مدار الأيام المتوالية، وتحدثت مجموعة البناء وهى التى تبنى الجسم والعضلات وخلايا الدم وتتكون من البروتين الحيواني والنباتى.

وتحدثت ايضًا عن مجموعة الطاقة وهى التى تمد الجسم بالطاقة لاتمام العمليات الحيوية وتتكون من السكريات والنشويات والدهون، مجموعة الحماية وهى التى تحمى الجسم من الإصابة بالأمراض وتتمثل فى الفيتامينات والمعادن وتوجد فى الخضروات والفاكهة.

وأكدت حسانين، على أن التغذية السليمة للمرأة تحميها من الإصابة بالعديد من الأمراض مثل الانيميا وغيرها وتحمى طفلها أيضا لأن تغذية الام خلال فترة الحمل تضمن حالة صحية جيدة للطفل لأن الغذاء الصحي المتوازن هو أساس بناء جيل قوى قادر على خدمة المجتمع وتنمية الوطن.

أدار ونفذ اللقاء فريق العمل الإعلامي بمجمع إعلام طنطا، دينا محمد وهمت انور، تحت اشراف ضاحى هجرس، مدير المركز الاعلامي بطنطا.

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