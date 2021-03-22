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القبلة

منير القادري يحاضر حول الحاجة إلى التصوف ومواجهة تحديات العصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:26 م
منير القادري
منير القادري
كتب : عمرو رشدى
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تناول رئيس مؤسسة "الملتقى" ومدير المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام، الدكتور منير القادري بودشيش، اليوم، خلال مشاركته في الليلة الرقمية الخامسة والأربعين، ضمن فعاليات ليالي الوصال "ذكر وفكر في زمن كورونا "، التي تنظمها مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى، بشراكة مع مؤسسة الجمال، موضوع "الحاجة إلى التصوف ومواجهة تحديات العصر"، والتي بثت عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى.

وأوضح القادري أن طرق الوصول إلى الله كثيرة، موردًا في هذا الصدد المقولة المأثورة «الطرق إلى الحق بعدد أنفاس الخلق»، موضحًا أنه ينبغي للمؤمن الصادق أن يختار أقربها.

وأضاف أن التوكل مصباح يضيء حياة المؤمنين ويرزقهم السكينة والسرور، فمن رزق التوكل على الله رزق مفتاح بابه الأعظم، مستشهدا بقوله تعالى «وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَي اَ۬للَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» (سورة الطلاق الآية،3).

ونبه إلى أن التوكل يقتضي الأخذ بالأسباب مع كمال الثقة بالله مسبب الأسباب، مؤكدًا أن ما تشهده البشرية اليوم من تسارع للبلاء والبلوى يفرض علينا الحرص على هذه اللطيفة الربانية وتوطينها في القلوب والسلوك، مستدلا بقوله تعالى: «وَعَلَى اَ۬للَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اِ۬لْمُومِنُونَۖ»، (التوبة الآية، 51)، وذكر بالحديث النبوي الشريف «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا وتروح بطانًا».

وأوضح أن التوكل على الله يقتضي الاعتماد عليه والوثوق به تعالى، موردًا قول الإمام عبدالقادر الجيلاني: «حقيقة التوكل: تفويض الأمور إلى الله عزّ وجل، والتنقي عن ظلمات الاختيار والتدبير، والترقي إلى ساحات شهود الأحكام والتقدير، فيقطع العبد أن لا تبديل للقسمة، فما قسم له لا يفوته، وما لم يقدر له لا يناله، فيسكن قلبه إلى ذلك، ويطمئن إلى وعد مولاه، فيأخذ من مولاه»، كما أورد حقيقة التوكل على لسان إبراهيم الخواص الذي قال: «حقيقة التوكل إسقاط الخوف والرجاء مما سوى الله عزّ وجل»، ودعا الدكتور منير إلى التوقف عن الشكوى للبشر وتفويض الأمر لرب البشر.

وأشار الى أن العبد المتوكل على الله المستعين به والراضي، يعلم أنه ما من محنة تصيب المؤمن إلا وراءها منحة، وما من شِدة تقع بالمؤمن إلا وراءها ﺷَّﺪّﺓٌ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ، لأن الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، وتابع الدكتور القادري: «إذا أردت أن يكون الله وكيلك في كل حال، فتمسك بالتوكل عليه في كل حال» مستشهدا بقوله تعالى: «وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا» (الأحزاب،3).

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