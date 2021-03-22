الأردن وقبرص يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس- هاتفيا -علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، والجهود المشتركة لمكافحة جائحة كورونا.وأشار العاهل الأردني، اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية إلى أن البلدين تجمعهما مصالح مشتركة تساعد على المضي قدما في تطوير علاقاتهما.